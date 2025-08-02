الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: ندعو الوزير المعني بالشأن الاغترابي الى التعاون الإيجابي مع الجامعة لما فيه مصلحة لبنان والاغتراب على السواء

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صدر عن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ما يلي:

لطالما آثرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الابتعاد عن السجالات الإعلامية حفاظا على الصورة الجميلة للاغتراب اللبناني في العالم، الذي شكّل على الدوام سندا استراتيجيا للبنان المقيم في مختلف أزماته. واختارت الجامعة في المقابل اللجوء الى القضاء اللبناني لحماية مصالحها من التعديّات، ايمانا منها بعدالة القضاء وبقدرته على وضع حد لحالات شاذة كانتحال صفة تمثيل الجامعة، التي يستغلها البعض لإطلاق مواقف سياسية فئوية مسيئة للاغتراب وللدولة اللبنانية ومؤسساتها. وقد ادعى القضاء بالفعل على بعض تلك الحالات، وما زالت بعض الشكاوى والإخبارات المقدمة من الجامعة قائمة في هذا المجال.

الا ان اقدام الوزير المعني بالشأن الاغترابي على المشاركة المباشرة في دعم حالات انتحال صفة تمثيل الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، من خلال استقبال منتحلي الصفة المدعى عليهم من قبل الجامعة، وإصدار البيانات الرسمية ونشر صور اللقاءات على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشخصه، جعل من الضروري للأمانة العامة المركزية في الجامعة ان توضّح للرأي العام اللبناني المقيم والمغترب الحقائق التالية:

1- ان الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (الجامعة) هي جمعية مسجلة اصولا لدى وزارة الداخلية والبلديات، بموجب العلم والخبر رقم 363/ أ. د.، وهي مؤسسة مدنية مستقلة غير سياسية وغير عنصرية وغير دينية وغير استثمارية، وفق أحكام المادة الاولى من نظامها الأساسي؛ مقرها منذ تأسيسها في العام 1960 في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، ومعترف بها من الدولة اللبنانية كممثل للانتشار اللبناني في العالم، وتتمتع بشعبية واسعة ومصداقية عالية في أوساط المنتشرين اللبنانيين في العالم.

2- عملا" بأحكام نظامها الاساسي، توالى على رئاسة الجامعة عدة هيئات ادارية، كان آخرها الهيئة الادارية الحالية برئاسة السيد عباس فواز التي انتخبت في المؤتمر العالمي التاسع عشر للجامعة الذي عقد في لبنان بتاريخ 10 تشرين الثاني 2022، وتسجل لدى وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 10683/4 تاريخ 16/11/2022.

3- وتبعاً للمؤتمر العالمي الأخير فقد أصدرت وزارة الداخلية والبلديات افادتين حملتا الرقمين 31-4/2023 تاريخ 2/1/2023 و 39-4/2024 تاريخ 2/1/2024 بأسماء أعضاء الهيئة الادارية الحالية ورئيسها العالمي وأمينها العام وفقاً للأصول.

4- كما وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا لوزارة الخارجية والمغتربين حمل الرقم 961/ص تاريخ 6/6/2024 "لاعتماد الهيئة الإدارية الحالية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وفق ما هو مبيّن في متن الإفادة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات كممثّل وحيد لها".

5- كما أصدر معالي وزير الخارجية والمغتربين المرحوم عبدلله بوحبيب تعميما بموضوع "إعلان نتائج انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" حمل الرقم 232/و تاريخ 19/6/2024، موجّه الى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج، لإفادتهم بنتائج انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة، وليطلب منهم إبلاغ الجهات الرسمية والمعنية في دول اعتمادهم.

6- والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي المالكة الحصرية لاسم وعلامة "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" المسجلين أصولاً لدى وزارة الاقتصاد في لبنان بلغات مختلفة، وهي صاحبة الحق الحصري في استخدامها، سيما وان اسم وعلامة الجامعة معروفة من العموم في لبنان وفي بلاد الاغتراب منذ سنوات عدة وتوضع هذه العلامة على كافة مراسلات الجامعة الرسمية والالكترونية.

ان استقبال الوزير المعني بالشأن الاغترابي في المقر الرسمي لوزارة الخارجية، لبعض منتحلي صفة تمثيل الجامعة، من شأنه تشجيع هؤلاء على الاستمرار في ارتكاباتهم، ويشكّل تخطيا لكل تلك الوقائع القانونية الثابتة، واستخفافا بكل المؤسسات الرسمية المعنية المذكورة أعلاه، وانتهاكا فاضحا لكل الأصول والقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الاجراء، كما يشوّه صورة الدولة اللبنانية في نظر الاغتراب اللبناني لناحية احترام القانون وصيانة الحقوق، فأي رسالة يبعثها هذا الوزير للمواطن اللبناني المغترب من خلال تلك التجاوزات الفاضحة للقوانين والأصول ??

ان الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تدعو الوزير المعني بالشأن الاغترابي، لإعادة النظر بهذه الممارسات، لما لها من تداعيات سلبية على الاغتراب اللبناني، اذ تؤدي الى التشكيك في جديّة ومصداقية المؤسسات الرسمية اللبنانية، وتأمل منه العودة الى احترام الأصول المتّبعة والى التعاون الإيجابي مع الجامعة لما فيه مصلحة لبنان والاغتراب على السواء.