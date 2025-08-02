بعد وفاة والدها... نائبة تتشكر المعزين

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صدرت النائبة الدكتورة عناية عزالدين بيانا جاء فيه: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كل من قدّم لنا واجب العزاء والمواساة بوفاة الوالد المرحوم الحاج محمد عز الدين، وأخصّ بالذكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته السيّدة نعمت نعمة، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وعقيلته السيّدة رندة عاصي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام وعقيلته السيّدة سحر بعاصيري، والسادة الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، والسادة العلماء ورجال الدين، وممثلي الأحزاب والأخوة في حركة أمل، والشخصيات السياسية والدبلوماسية والقضائية والروحية والادارية والطبية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية والنقابية والفنية والثقافية والجامعية والتربوية والفاعليات الأهلية، وجميع الأصدقاء والأهل والمحبّين وأهالي بلدة شحور، وكل من تلطف وواسانا من داخل لبنان وخارجه سواء بالحضور الشخصي أو بالاتصال الهاتفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سائلين المولى أن لا يريهم مكروهاً أو يفجعهم بعزيز".