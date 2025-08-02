إنتهت حياته بشكل مروّع...وهو متوجه الى القصر الجمهوري في بعبدا

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سُجّل صباحلست حادث سير مروّع على طريق الكرنتينا في بيروت حيث صدمت سيارة مجهولة المواصفات مؤهلاً أول في الجيش أثناء توجهه إلى مركز خدمته في القصر الجمهوري ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وفي خضم الحادث، مرت سيارة ثانية ومرّت فوقه، ما فاقم من حالته في حين فرّ السائقان إلى جهة مجهولة دون التوقف لتقديم المساعدة.

وقد حضرت فرق الإسعاف على الفور إلى المكان، حيث جرى نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بجراحه الخطيرة.

ويُذكر أن الضحية هو ابن بلدة بقرزلا في عكار – شمال لبنان متأهل وأب لثلاثة أطفال.