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لبنان باق عند برّاك.. وأورتاغوس مكلّقة بهذه المهمّة!

2
AUGUST
2025
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انشغلت الدوائر الرسمية بالأنباء التي ترددت أمس عن إنهاء تكليف الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك بملف لبنان. لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت بشكل واضح أن برّاك لم يترك منصبه ولا الملفات التي يديرها لا سيما الملف اللبناني. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن ما يُشاع عن إقالته من ملف لبنان غير دقيقة، إذ إنه لم يكن يومًا مسؤولًا رسميًا عن ملف لبنان، بل كان De Facto Envoy إلى لبنان لتسليم الرسائل الأميركية إلى الجانب اللبناني خصوصًا تلك المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله" وضبط الحدود والإصلاحات المالية. وأكدت أوساط واشنطن أن برّاك لا يزال في منصبه كسفير للولايات المتحدة إلى تركيا والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا.

أما بالنسبة إلى مورغان أورتاغوس، فتقول المصادر إنها لم تترك منصبها في وزارة الخارجية ولا ابتعدت عن ملفات الشرق الأوسط ولبنان، ولكنها انتقلت إلى الأمم المتحدة لمعاونة السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وأورتاغوس تضطلع بالعديد من الملفات منها ملفات المنطقة في الأمم المتحدة والتي يتصدرها ملفّا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل "أندوف".

وفي بيروت، وتعليقًا على خبر استبدال براك، أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن الأمر يخص الإدارة الأميركية ولا يمكن أخذه إلا بالشق التقني الإداري الأميركي. ولفتت المصادر إلى أن من أورتاغوس إلى براك الموقف الأميركي لم يتبدل، بل بالعكس زاد تشددًا، وبالتالي خطوة الاستبدال لن تؤدي إلى أي تغيير في السياسة الأميركية خصوصًا أن هذه التغييرات تحصل في عهد ترامب، ولم يحصل تغيير في الإدارة الأميركية العليا أي انتقال الحكم من جمهوري إلى ديمقراطي أو العكس.

 
وأوضحت المصادر، أن لبنان الرسمي بات على علم بالموقف الأميركي، ورئيس الجمهورية يحاول احتواء البركان الذي قد ينفجر وسيكثف حواراته مع "حزب الله" من اليوم حتى الثلاثاء، فلا مصلحة لأحد بأخذ لبنان إلى حرب جديدة.

وأكدت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة: فإما أن يختار "حزب الله" طريق السلام وصون الوحدة الوطنية والرهان على الدولة؟ وإما أن يدخل الطائفة الشيعية والبلاد في نفق المواجهة؟

 
نداء الوطن
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