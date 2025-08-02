عناوين الصحف ليوم السبت ٢ آب ٢٠٢٥

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الأخبار

– الصحناوي يشهر «صهيونيّته»: حروب إسرائيل في صالحنا

-اتصالات لمنع الانفجار الداخلي على وقع جلسة الثلاثاء: -واشنطن تسحب برّاك وتعـيد أورتاغوس

-بهاء لا يملّ من التجارب: البحث عن زعامة مفقودة

-«المالية» ترفض صرف الأموال: للتحقيق بمعمل نفايات صيدا

اللواء

-نحو إجتراح صيغة خلاقة لحصرية السلاح.. وبرّي إلى بعبدا قبل الثلاثاء

-سلام: لا إنقاذ بغير الجيش ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة.. وأورتاغوس عائدة؟

الديار

-جهد رئاسي للوصول الى صيغة توافقيّة لحصريّة السلاح… وإلّا المجهول؟

-حزب الله يزور عون في الرابية الاثنين… ولقاء قريب مع جنبلاط

-الانتخابات النيابيّة مفصليّة: الحريريّون باشروا التحضيرات… وتحالف «الاشتراكي» و«القوات»

-إتصالات مكثفة لمخرج قبل الثلاثاء… وعون لا يريد “دعسة ناقصة”

الجمهورية

عون لمكافحة الفساد.. وهيكل الجيش جاهز للتضحية... جلسة "السلاح" تنعقد الثلاثاء بمشاركة كل الأطراف

البناء

الحكومة تتهرّب من الجواب على سؤال تدمير السلاح أم حصرية السلاح بالجيش؟ | هل لدى الحكومة جواب على موانع تعرُّض لبنان لما تعرّضت له سورية إسرائيلياً؟ | الثلاثاء لبنان على مفترق بين حكومة تتحمّل مسؤولية أمام شعبها أم أمام أميركا!