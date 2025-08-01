المكتب التربوي ل "امل" هنأ الطلاب الناجحين: رغم كلّ المحن اثبتوا أنّهم بحجم هذا الوطن

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- هنأ المكتب التّربوي المركزي لحركة "أمل" في بيان، جميع الطّلاب النّاجحين في شهادة البكالوريا الرّسمية القسم الثّاني في كافة فروعها، وخصّ بالتّهنئة التّلامذة المتفوّقين قي كافّة المحافظات؛ لاسيّما الطّلاب الذين احتلّوا المراتب الأولى في لبنان:

- علي حسين حايك: فرع العلوم العامّة

- ميراي ابو عيسى : فرع علوم الحياة

- لين ربيع كركي : فرع الاقتصاد والاجتماع

- نغم مصطفى نجم: فرع الاداب و الإنسانيات".

ونوّه المكتب ب"جهود وتضحيات وصمود الأساتذة والمعلّمين وأهالي الطّلاب في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، الذين تحدّوا الاعتداءات الإسرائيلية وأثبتوا بالرّغم من كلّ المحن التي مرّوا بها، أنّهم بحجم هذا الوطن". وشكر المعنيين في وزارة التّربية على "انجاز استحقاق الامتحانات الرّسمية على أمل أن تكون ظروف العام الدّراسي المقبل أفضل وأكثر إنصافًا".