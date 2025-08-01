سلام: وقّعت بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية

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كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر "أكس":

وقّعت بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، ممّا سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة. وانتهز هذه الفرصة لأهنىء اللبنانيين باقرار مجلس النواب بالأمس مشروع إستقلالية القضاء العدلي الذي سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء، واهنئهم كذلك بإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، وهو يشكل المدخل الضروري لمشروع قانون"الفجوة المالية" الذي نعمل على الإسراع بانجازه، كونه القانون الذي سوف يحفظ حقوق المودعين. وأؤكّد لكل اللبنانيين ان حكومتنا، كما وعدت، ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من اجل الإنقاذ.