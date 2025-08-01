باسيل يزور اليازجي معزياً: نريد أن نعيش بسلام مع الجميع وأن نصمد في أرضنا

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اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقاء البطريرك مار يوحنا اليازجي في البلمند على رأس وفد نيابي وحزبي من "التيار"، الى اننا "تشرّفنا بزيارة غطبة البطريرك للإطمئنان عليه وتعزيته بحادثة تفجير كنيسة مار الياس"، مضيفا: "نقف إلى جانبه وقفة وحدة نحافظ بها على وحدتنا وعلى تنوّع بلادنا، نحن أشخاص تربّينا على التسامح والتعايش مع كل مكوّنات المجتمعات التي نعيش فيها".

وشدد على ان "هذه الصورة هي امتداد لإرث حضاري وتاريخ، وقال: "نريد أن نعيش بسلام ومحبّة وتسامح مع الجميع"، مشيرا الى ان "هذا لبنان الذي نعرفه وهذه سوريا التي نعرفها وهذا المشرق الذي نريد أن نحافظ عليه، نريد أن نصمد بأرضنا ونناضل في سبيل القيم التي نؤمن بها".

باسيل شدد على انه يجب أن نحافظ على الإيمان بأنّنا نستطيع أن نعيش مع أخينا الإنسان مهما كان فكره ومعتقده ولكنّنا نريد منه أيضًا أن يحترم معتقدنا وفكرنا ليعيش معنا.