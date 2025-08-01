انطلاقة مشرقة لبرنامج صباحي متجدّد على شاشة الـ OTV

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عادت شاشة OTV، في أول أيام شهر آب، لتُطلّ على جمهورها الصباحي ببرنامج "يوم جديد" بحلّته المتجدّدة، حاملاً معه طاقة ايجابية وديكورًا عصريًا يعكس روح الحياة.
والنسخة الجديدة من البرنامج تضمّ تصميمًا بصريًا حديثًا، بألوان دافئة ولمسات ديناميكية تبعث الراحة والحيوية في آن، لتجعل من متابعة البرنامج تجربة صباحية ممتعة وملهمة.
ويُقدَّم البرنامج فريق إعلامي محترف يضم ريتا خوري، مي سحاب، إيلي حوشان، بلونش حداد وسحر زغيب، بحيث يتناول كلّ منهم فقرات متخصّصة تشمل مجالات عدّة: من المجتمع والصحة، إلى الفن والثقافة والاقتصاد، مرورًا بالاهتمامات اليومية للمواطن اللبناني والعربي.
"يوم جديد" يعود اليوم بموسم جديد يحمل بين طيّاته الترفيه والمعلومة والتوعية والثقافة.