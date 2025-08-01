انطلاقة مشرقة لبرنامج صباحي متجدّد على شاشة الـ OTV

عادت شاشة OTV، في أول أيام شهر آب، لتُطلّ على جمهورها الصباحي ببرنامج "يوم جديد" بحلّته المتجدّدة، حاملاً معه طاقة ايجابية وديكورًا عصريًا يعكس روح الحياة.

والنسخة الجديدة من البرنامج تضمّ تصميمًا بصريًا حديثًا، بألوان دافئة ولمسات ديناميكية تبعث الراحة والحيوية في آن، لتجعل من متابعة البرنامج تجربة صباحية ممتعة وملهمة.