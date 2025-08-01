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استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر!

1
AUGUST
2025
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ انه في الأسبوع الأول من شهر آب سنشهد صيفا اعتياديا وستتراوح الحرارة ما بين 29 و30 درجة على الساحل مع ضباب محلي على الجبال، ولكن بعد 8 آب سنشهد أقوى موجة لاهبة وحارة لهذا الصيف ستستمر لمدة أسبوع تقريبا ستعيد سيناريو صيف 2023. 

ولفت إلى ان المنخفض الهندي الموسمي على موعد مع نشاط قوي وسيضرب سوريا بدرجات حرارة ما بين 44 و46 درجة، وفي الأردن ستصل الحرارة في بعض المناطق إلى 46 درجة وهذا الأمر سينعكس على المناطق اللبنانية بأجواء حارة جداً فستكون الحرارة في البقاع ما بين 36 و42 درجة في الفترة الممتدة ما بين 9 و15 آب.

وفي المناطق الجبلية أي 1000 و1300 متر ستصل الحرار ما بين 34 و35 درجة.

أما في المناطق الساحلية فستتراوح الحرارة ما بين 33 و35 درجة مع رطوبة تصل إلى ما فوق الـ 90 بالمئة.

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