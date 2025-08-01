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قائد الجيش: نتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية.. واستمرار الاحتلال يُعيق استكمال إنتشار الوحدات العسكرية!

1
AUGUST
2025
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عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًا لمناسبة العيد الثمانين للجيش، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة وعدد من الضباط، تطرق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان.

وهنأ العماد هيكل الضباط بعيد الجيش، مؤكدًا أن "المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم".

وفي السياق، لفت العماد هيكل إلى أن "الجيش مستعد دائمًا للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار". وقال: "نفتخر بشهدائنا وجرحانا الذين قدموا تضحيات كبرى فداء للوطن".

وأكد أن "جهود الجيش ترتكز حاليًا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية"، مشيرًا إلى أن "التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدين".

وقال: "الجيش نفذ انتشارًا واسعًا ومهمًا في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاونًا كاملًا مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)."

كذلك، كشف أن "الجيش يتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية، ويعمل على توقيف أعضاء هذه المجموعات".

وختم معربًا عن تقديره للعسكريين على جهودهم وتضحياتهم.

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