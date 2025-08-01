سلام: الجيش هو حصن لبنان ولا استقرار إلا بحصر السلاح بيده

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أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في رسالة عبر منصة "إكس" بمناسبة عيد الجيش، أن المؤسسة العسكرية هي الركيزة الأساسية لسيادة لبنان واستقلاله وضمان أمنه.

وكتب سلام: "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه وشهدائه الأبرار. فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا".

وشدد على أن "لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة".