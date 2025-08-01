living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل يرفع الصوت في وجه مشاريع إعادة الوصاية (رندا شمعون)

1
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في لحظة سياسية دقيقة، حذّر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من عودة منطق التلزيم، ومن محاولة إعادة إنتاج معادلة "س-س" على حساب السيادة اللبنانية.
 
"لا نريد أن تكون العلاقة معنا عبر سوريا"، قالها بوضوح للموفد السعودي، رافضًا إعادة فتح أبواب الوصاية من أي جهة أتت، ومتمسكًا بأن يكون الحوار مع اللبنانيين مباشرة، لا عبر وسطاء إقليميين.
 
باسيل لم يتحدث بخلفية فئوية، بل بشجاعة وطنية: "أنا خائف على كل اللبنانيين من الذي يحصل في سوريا، وليس فقط على المسيحيين".
في زمن الصمت والإنكار، قال الحقيقة: نار المنطقة قادمة، وإن تحقق مشروع كيسنجر كما يُحاك، فإن لبنان سيكون أول المصابين بعدواه.
 
في موقف سيادي بامتياز، وضع الحزب أمام مسؤوليته الوطنية:
"علينا جميعًا أن نكون في موقع حماية الحزب، لكن الهدف هو سحب كل الذرائع لتُسلَّم الأسلحة للجيش اللبناني."
لا تملق، ولا تخلي عن الثوابت، بل تمسك بمعادلة الدولة الحامية للجميع، من دون ازدواجية ولا استثمار دموي.
 
رفضَ المشاركة بحكومة مفروضة عليه وعلى اللبنانيين، قائلاً: "أسماء وزراء القوات فُرضت فرضًا، ونحن لم نقبل أن نكون ضمن هذه الشروط."
وعلى الرغم من ذلك، منح الحكومة 6 أشهر كفترة سماح، قبل تحديد موقع التيار: "لسنا هواة معارضة، لكن لسنا شهود زور."
 
 كشف الضغوط المباشرة التي تعرّض لها:
"طُلب مني أن أفك العلاقة مع الحزب، وإلا فالعقوبات. فاخترت العقوبات على الحرب الأهلية."
هذه ليست مجرد مواقف، بل تَحمُّل لأثمان وطنية في زمن التواطؤ الجماعي.
 
باسيل لا يناور، لا يساوم، لا يتراجع. قال ما لا يجرؤ الآخرون حتى على التفكير به.
واليوم، أكثر من أي وقت، نحتاج إلى أمثاله مِمّن يواجه المشروع الكبير بصلابة، لا إلى من يختبئ خلف المصالح الضيقة والبيانات الرمادية.
 
هاشتاج #صار_الوقت_مع_جبران الليله صار اكتر  من
 ترند على مواقع التواصل.. هو نبض ناس بعدا بدها تسمع حدا بيحكي بضمير وبوجع وطن.
لما بيحكي، بتترتّب الفوضى... وبتحس الشاشة لاقَت معناها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout