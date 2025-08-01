عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 آب 2025

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الأخبار: إستجاب لطلبات واشنطن والرياض دون إطاحة الحوار

عون: خطاب لنقاش يطول

أميركا- إسرائيل: "الخطة ب" على الطاولة

النهار: خطاب عون يُمهّد للقرار ويردّ على التهويل موجة غارات إسرائيلية على وقع الحمى اللبنانية



الجمهورية: عون: للإختيار بين الإنهيار والإستقرار

الجيش مسؤول عن حماية لبنان

البناء: تفاهم باكو السوري الإسرائيلي يضمن الحكم الذاتي في السويداء عبر عناصر محليّة | غارات إسرائيلية وسموتريتش لن ننسحب من التلال الخمس ولن نوقف إطلاق النار | عون يجمع حصر السلاح ووقف النار.. ورعد في بعبدا ولقاءات مكوكية قبل الثلاثاء

اللواء: عون لحزب الله: الاستقرار أو الانهيار

لا مقاطعة شيعية لجلسة الثلاثاء.. والمجلس يقر إصلاح المصارف واستقلالية القضاء

الديار: عون في مُواجهة المخاطر: اشهد اني قد بلّغت

لبنان بين خطابين... تباين لكن لا صدام داخلي

إسرائيل تصعد...واتصالات لمنع انفجار الحكومة

l'orient le jour: Le (dernier ?) conseil de Aoun au Hezbollah et sa base : faites le pari de l'État



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: مصادر نيابية: لا مجال لأي تأخير في هذا الملف بعدما وصلت الاتصالات الدولية إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها

عون: سحب سلاح جميع القوى.. وليس أضمن من الجيش بوجه العدوان

الشرق الأوسط السعودية: هل تحيي زيارة ويتكوف المرتقبة للمنطقة فرص «هدنة غزة»؟

مصر تؤكد أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بالقطاع