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عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 آب 2025

1
AUGUST
2025
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الأخبار: إستجاب لطلبات واشنطن والرياض دون إطاحة الحوار
عون: خطاب لنقاش يطول
أميركا- إسرائيل: "الخطة ب" على الطاولة

 

 

 

 

النهار: خطاب عون يُمهّد للقرار ويردّ على التهويل موجة غارات إسرائيلية على وقع الحمى اللبنانية

 

 

 

 


الجمهورية: عون: للإختيار بين الإنهيار والإستقرار
الجيش مسؤول عن حماية لبنان

 

 

 

 

البناء: تفاهم باكو السوري الإسرائيلي يضمن الحكم الذاتي في السويداء عبر عناصر محليّة | غارات إسرائيلية وسموتريتش لن ننسحب من التلال الخمس ولن نوقف إطلاق النار | عون يجمع حصر السلاح ووقف النار.. ورعد في بعبدا ولقاءات مكوكية قبل الثلاثاء

 

 

 

 

اللواء: عون لحزب الله: الاستقرار أو الانهيار
لا مقاطعة شيعية لجلسة الثلاثاء.. والمجلس يقر إصلاح المصارف واستقلالية القضاء

 

 

 

 

الديار: عون في مُواجهة المخاطر: اشهد اني قد بلّغت
لبنان بين خطابين... تباين لكن لا صدام داخلي
إسرائيل تصعد...واتصالات لمنع انفجار الحكومة

 

 

 

 

l'orient le jour: Le (dernier ?) conseil de Aoun au Hezbollah et sa base : faites le pari de l'État

 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: مصادر نيابية: لا مجال لأي تأخير في هذا الملف بعدما وصلت الاتصالات الدولية إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها
عون: سحب سلاح جميع القوى.. وليس أضمن من الجيش بوجه العدوان

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: هل تحيي زيارة ويتكوف المرتقبة للمنطقة فرص «هدنة غزة»؟
مصر تؤكد أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بالقطاع

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