مجلس النواب يقر سلسلة مشاريع وقوانين منها "اصلاح وضع المصارف"

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اقر مجلس النواب في جلسته اليوم ٤ مشاريع وإقتراحات القوانين التالية :



- إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية.

- القانون الرامي الى التعديل بعد احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته ( تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 متعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

فيما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية .