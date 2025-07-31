تصعيد إسرائيلي كبير .. وتهديد من قبل وزير الحرب !

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شهدت مناطق في البقاع وجنوب لبنان، اليوم، تصعيداً كبيراً في الغارات الجوية الإسرائيلية.

في البقاع، طالت الغارات بلدة بريتال بثلاث ضربات متفرقة، إحداها بصاروخين، كما استُهدفت منطقتا الشعرة وجرود الناصرية، وتحديداً تلة الصندوق.

أما في الجنوب، فقد نُفذت ثماني غارات توزعت على عيشية، المحمودية، وجرمق.

وتزامناً مع الضربات، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن" الجيش يستهدف حالياً "البنية التحتية لحزب الله"، بما في ذلك "أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة"، مضيفاً أن أي محاولة لإعادة تأهيل قدرات الحزب "ستُقابل بقوة لا هوادة فيها".