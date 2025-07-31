غادة عون ترفع الصوت حول قانون استقلال القضاء: معيب!

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كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس وقالت:

قانون استقلال السلطة القضائية الحالي يجب عدم اقراره كما هو.لانه قانون معيب يشرع الفساد يشرع نظرية la loi du plus fort منطق الاقوى على منطق العدالة وحماية الحقوق ومحاربة الفساد ومكافحته

١- ابقى على سلطة القضاة الحكميين المعينين من قبل السلطة السياسية كما هي لكن الاسواء انه زاد عليها صلاحية خطيرة تخالف كل النظم التي ترعى قوانين ومباديء àالمحاكمات الجزائية في العالم والتي تنص على عدم جواز التنازل عن الدعوى العامة من قبل النيابة العامة: بان اعطى مدعي عام التمييز هذا الخق في المادة ٤٢ فقرة ٣ .هذا معيب .

يعني تخبزوا بالافراح ;ما تحلموا ببلد سيحارب الفساد بعد الان .انما ببلد سيسرح ويمرح فيه الفاسدون قد ما بدهم؛ طالما في بجانبهم مدعي عام تمييزي سيعطيهم فورا صك براءة باعطاء التعليمات بوقف التعقبات!!!!!

٢-ثم لماذا التمديد لمدعي عام التمييز الحالي سنتين اضافيتين الانه اوقف دعوى المرفأ ثم بعد ان تم تثبيته رجع عن قراره........ يعني قراراته غب الطلب !!!! أو لانه منع الضابطة العدلية من الاستجابة لاشارات المدعية العامة عون حماية للمصارف وللميقاتي وأعوانه

ولماذا التمديد لسهيل عبود لمكافأته لانه حاول بشتى الطرق طرد القاضية عون لنفس غايات مدعي عام التمييز اي حماية لرياض سلامة وأعوانه من السياسيين عيب عيب عيب يا جماعة يا نواب كرام أوقفوا هذه المهزلة.

هذه الخطيئة الكبرى لا ترتكبوها