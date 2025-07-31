تحذير من ارتفاع موج البحر.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر(حدود ١.٥متر) ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، وتنشط الرياح أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر(حدود ١.٥متر) ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة ، في الداخل من 19 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,48

-ساعة غروب الشمس: 19,40