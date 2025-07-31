بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"

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بعد انتهاء مراسم العزاء التي أقيمت للراحل الفنان زياد الرحباني على مدى يومين الإثنين والثلاثاء 28 و29 تموز في صالون كنيسة سيدة الرقاد في المحيدثة ـ بكفيا، كان لافتا "استحضار" مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور سابق لشقيقته ريما الرحباني كانت نشرته بتاريخ 8 كانون الثاني عام 2024 لخواطر كتبتها عام 1988.

وجاء في المنشور:

عجْقَة.. نَاسْ..

وجُوهْ كِذَّابِة..

بِكِي بِيضَحّكْ..

دِخَّانْ..

كَرَاسِي مِلْيَانِة أَسْوَدْ..

دمُوعْ مَا عَادْ إِلْهَا مَحَارِمْ..

واليَوْم..

خُلِصْ العَزَا

فُضْيُوا الكَرَاسِي

وإِجُوا أَصْحَابُنْ أَخَدُوُنْ..

وخلْصِتْ التِمْثِيلِيّة.

شباط 1988.

والمفارقة في الموضوع حجم التفاعل الحديث مع المنشور والتعليقات الواردة عليه.