عناوين الصحف ليوم الخميس 31 تموز 2025

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الأخبار: السعودية تنخرط في الفتنة بين فلسطينيي لبنان

ضغوط لحظر "حماس" وإدارة أمنية على طريقة "دايتون"

هل حنّ جنبلاط وجعجع إلى 5 أيار؟

مفاوضات غزة: إبتزار متجدّد للمقاومة



النهار: العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية محاولات التفاف و"حزب الله" يصعّد التحدي

اللواء: حزب الله يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول.. وشبح أزمة في الأفق

مجلس النواب يقرّ الإصلاح المصرفي وسط خلاف مع المصارف.. وإنجاز التشكيلات القضائية دون تدخلات



الجمهورية: إستياء أميركي من تأخير القرار

هيكل: الجيش الضامن للبنانيين

البناء: المفاوضات المكثفة بين الشيباني وديرمر ونقلها إلى باكو يثيران تساؤلات عن اتفاق؟ | الحكومة أمام امتحان مسؤوليتها الدستورية في حماية السيادة من الاحتلال والعدوان | قاسم: المقاومة لن تسمح بجعل اتفاق وقف إطلاق النار خطة لإلحاق لبنان بـ«إسرائيل»

?l'orient le jour: Conseil des ministres sur les armes : le tandem jouera-t-il le jeu



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: المجاعة «تُعرّي» أطفال غزة من لحومهم

نحو 29 ألفاً مصنَّفون «حالات سوء تغذية» و260 ألف طفل دون الخامسة بحاجة للغذاء

الأنباء الكويتية: بري يشيد بذكاء باراك ويشدد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني

سباق بين توفير مخارج وعدم الاصطدام مع المجتمع الدولي في «ملف السلاح»