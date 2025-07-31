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عناوين الصحف ليوم الخميس 31 تموز 2025

31
JULY
2025
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 الأخبار: السعودية تنخرط في الفتنة بين فلسطينيي لبنان
ضغوط لحظر "حماس" وإدارة أمنية على طريقة "دايتون"
هل حنّ جنبلاط وجعجع إلى 5 أيار؟
مفاوضات غزة: إبتزار متجدّد للمقاومة

 

 

 


النهار: العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية محاولات التفاف و"حزب الله" يصعّد التحدي

 

 

 

 

اللواء: حزب الله يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول.. وشبح أزمة في الأفق
مجلس النواب يقرّ الإصلاح المصرفي وسط خلاف مع المصارف.. وإنجاز التشكيلات القضائية دون تدخلات

 

 

 


الجمهورية: إستياء أميركي من تأخير القرار
هيكل: الجيش الضامن للبنانيين

 

 

 

البناء: المفاوضات المكثفة بين الشيباني وديرمر ونقلها إلى باكو يثيران تساؤلات عن اتفاق؟ | الحكومة أمام امتحان مسؤوليتها الدستورية في حماية السيادة من الاحتلال والعدوان | قاسم: المقاومة لن تسمح بجعل اتفاق وقف إطلاق النار خطة لإلحاق لبنان بـ«إسرائيل»

 

 

 

?l'orient le jour: Conseil des ministres sur les armes : le tandem jouera-t-il le jeu 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: المجاعة «تُعرّي» أطفال غزة من لحومهم
نحو 29 ألفاً مصنَّفون «حالات سوء تغذية» و260 ألف طفل دون الخامسة بحاجة للغذاء

 

 

الأنباء الكويتية: بري يشيد بذكاء باراك ويشدد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني
سباق بين توفير مخارج وعدم الاصطدام مع المجتمع الدولي في «ملف السلاح»

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