أسرار الصحف ليوم الخميس 31 تموز 2025

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اللواء: أسرار

لغز

تقرر ان تتولى اللجنة التي شكلت في قمة الجزائر الكشف عن الابنية الحكومية المدمرة من جراء الحرب الاسرائيلية في الجنوب، لبحث اعادة اعمارها..

غمز

يمتنع مرجع روحي مسيحي من الرد على مكالمات وزير ينتمي لرعيته رافضاً تحديد موعد لزيارته الى البطريركية.

همس

تدرس سيناريوهات عدّة لجلسة مجلس الوزراء، المطروح على جدول اعمالها مسألة حصرية السلاح، بما لا يؤثر على عمل السلطة التنفيذية..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تتوقف مصادر عربية أمام تكثيف مواعيد الاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين الحكومة السورية وحكومة بنيامين نتنياهو على مستوى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني كمعاون أول للرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو رون ديرمر كمعاون أول لنتنياهو حيث يلتقيان للمرة الثانية في أسبوع واحد ويلتقيان في باكو عاصمة أذربيجان بعد لقاء العاصمة الفرنسية باريس ما يوحي بمفاوضات تتخللها صياغة مسودة اتفاق استراتيجي برعاية أميركية وشراكة تركية حيث تمثل أذربيجان نقطة تقاطع استراتيجية بين أميركا وتركيا و”إسرائيل”.

كواليس

خفّفت مصادر حكومية من حجم التسويق الإعلامي لقرارات سوف تصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة والتي على جدول أعمالها بند يتصل ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية وفق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، كما تتضمن مناقشة مسار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الذي وافقت عليه الحكومة السابقة وتبنته الحكومة الحالية. وقالت المصادر إن عرض الموضوعين ومعهما موضوع رسائل المبعوث الأميركي توماس باراك سوف يوجب الاستماع إلى قيادة الجيش وتقييمها للوضع الأمني والعسكري والقدرات التي تمتلكها وما تتيحه في كل من البنود والعقد التي تعترض سبيلها وطلباتها من الحكومة لتوسيع وتسريع بسط سيطرتها سوف يفضي إلى تبني المقاربة الحكومية الحالية التي تقول إن الأولوية هي لوقف إسرائيل اعتداءاتها وسحب قواتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار ودعوة أميركا للمساعدة على ذلك لفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في توسيع وتسريع بسط سلطة الدولة وحصريّة السلاح.