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سلام لـ «الشرق الأوسط»: طرحي حصرية السلاح ليس استفزازياً

31
JULY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت- ثائر عباس-

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن طرح موضوع «حصرية السلاح» على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة «ليس استفزازاً لأحد».

 

ونفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على «تشاور كامل ومستمر» مع رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، ومع رئيس البرلمان، نبيه بري.

 

واستغرب سلام ما يُشاع عن «معارضة شيعية» للموضوع، مكرراً أنه «ليس استفزازاً لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوَّت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جداً انتخبت الرئيس، وصوتت للحكومة بالثقة مرتين».

 

والجلسة التي ستكون منطلقاً لإعادة النقاش مع الولايات المتحدة التي قدمت عبر مبعوثها، توماس برّاك، ورقة من 3 مطالب أساسية؛ بينها موضوع سحب سلاح «حزب الله». وسيكون البرلمان مساهماً في الإجابة عن شق «المطالب الإصلاحية» في ورقة براك عبر جلسة يعقدها اليوم (الخميس) لإقرار «مشروع قانون تنظيم المصارف» و«مشروع الإصلاح القضائي».

الشرق الأوسط
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