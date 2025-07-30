" الجلسة فتيل تفجيري في البلد"؟ .. ماذا كشفت مصادر للمنار؟

A + A -

قالت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” إن “الجلسة الحكومية لمناقشة ملف السلاح هي نتيجة الضغوط الاميركية والعربية”.

ولفتت المصادر الى ان “الضغوط العربية متقدّمة على الاميركية وتريد إنهاء البحث في قضية السلاح، من دون الاخذ بعين الاعتبار الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان”.

وأشارت المصادر الى ان “الضغوط العربية لا ترى إلا أن عامل الوقت ليس لمصلحتها خصوصًا أن المسار بين الاميركيين والايرانيين قد يعطّل عليهم في أي لحظة قطار التطبيع والنجاح بجعل لبنان جزءا منه”.

واضافت المصادر ان “وضع السلاح على طاولة الحكومة يسعى من خلاله البعض الى أن يكون فتيلا تفجيريا في البلد”، وتابعت “لكنّ المعنيين بالامر يدركون ذلك، ومن يعرف كيف يتجاوز الألغام لن يسمح لفتيل أن يشتعل”.