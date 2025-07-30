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درغام من دار الافتاء: للمملكة دور أساسي في صون التنوع اللبناني

30
JULY
2025
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في إطار زيارة سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، إلى دار الإفتاء في حلبا، حيث كان في استقباله سماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، ومطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، والمونسينيور إلياس جرجس، وضمن لقاء جامع شارك فيه عدد من الشخصيات الدينية والنيابية والإدارية والاجتماعية، كانت للنائب أسعد درغام كلمة نوّه خلالها بالدور الإيجابي والتاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم لبنان بمختلف مكوناته.

وتمنى النائب درغام أن "تُترجم عودة المملكة إلى الساحة اللبنانية وتأكيدها المتجدد على احتضان لبنان، عبر تكثيف دعمها للجيش اللبناني، لكي يتمكن من أن يكون القوة الوحيدة والركيزة الأساسية للاستقرار والأمن الداخلي، وبالتالي الجهة الوحيدة المخوّلة حمل السلاح في البلاد ضمن إطار الشرعية الدستورية".

وأكد درغام: "أن الدور السعودي لا يقتصر على الدعم السياسي والاقتصادي، بل يتعداه إلى ضمان العيش المشترك، وصون التنوع اللبناني، وحماية المكوّنات الوطنية، وفي مقدمتها الوجود المسيحي، لا سيما في البلدات الحدودية مع سوريا، حيث يشعر كثيرون بالقلق نتيجة المعادلات الإقليمية المتحركة وواقع السلطة القائمة في الجوار السوري عقب استلام "الشرع" للسلطة.

وختم درغام شاكرًا المملكة العربية السعودية على ثباتها في دعم لبنان وحرصها على صون سيادته وهويته العربية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام أو العبث بالاستقرار الوطني.

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