living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص – سليم عون: يريدون بيع المودعين "سمَكاً في البحر"... وهذه هي أسباب خشيتنا!

30
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد النائب سليم عون أن الهدف من اقتراح قانون إصلاح المصارف من دون ربطه باقتراح معالجة الفجوة المالية، هو عدم تحميل المصارف أو مصرف لبنان أي خسارات، ورميها في المقابل على المودعين فقط!
عون الذي يواصل كتابة تغريدات يومية على "إكس" للفت الأنظار إلى خطورة ما يحصل، لفت في حديث لtayyar.org إلى أن اقتراح القانون هذا لا معنى له ولا فائدة منه قبل إقرار قانون “معالجة الفجوة المالية وإعادة التوازن إلى الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات”.

وقال عون إننا نحذر من الآن من تمرير هذا الإقتراح غداً الخميس في الجلسة التشريعية من دون ربطه بمعالجة "الفجوة"، مشدداً على أـنَّ تطمين المودعين لا يكون بالقول المعسول والشعارات البراقة، وسائلاً: كيف يضعون اقتراح الفجوة المالية في الثلاجة، وأي إصلاح يتكلمون عنه عندما يبقون هذا القانون معلقاً؟!

وأشار عون إلى أن قوى المنظومة المصرفية – السياسية تدعي أنها تريد توجيه رسالة إيجابية للبنك الدولي والمجتمع الدولي الذي يطلب الإصلاحات، في الوقت الذي تبقى فيه هذه الإدعاءات مجوفة ومن دون معنى، مؤكداً أن الإقتراحين يجب إقرارهما معاً لكي يكون هناك إنجاز حقيقي لصالح المودعين اللبنانيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout