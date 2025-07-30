خاص- هل يدخل اقتراح صادق كهرباء بيروت في فوضى عارمة؟!

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في جلسة اللجان المشتركة والتي عقدت صباح الأربعاء، وأثناء اقتراح النائب وضاح الصادق الاجازة لبلدية بيروت بانتاج الطاقة، قدمت مداخلات عديدة اتسمت بالقساوة الشديدة.اذ اعتبرت ان الاقتراح يعاني من مشاكل جوهرية في مضمونه وقانونيته ودستوريته، حيث يتضمن الاقتراح الاجازة لبلدية بيروت بانتاج وتوزيع الكهرباء، علما أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سوف تتشكل في نهاية هذا الشهر وهي التي تعنى باعطاء التراخيص والاذونات لإنتاج الطاقة، كما أن الاقتراح يستند إلى مواد قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، في الوقت الذي يناقش البرلمان إدخال تعديلات أساسية على هذا القانون، كما أن مراسيمه التطبيقية لم تصدر في الأصل، الأمر الذي يعني في حال الموافقة على اقتراح الصادق إدخال قطاع الكهرباء في بيروت في فوضى عارمة.

ومن أبرز المداخلات التي قدمت خلال مناقشة الاقتراح كانت للنواب علي فياض، أيوب حميد وسجيع عطية.