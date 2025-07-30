بري: لا أنا ولا الحزب معنا خبر

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استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتماد البعض في الداخل التهويل المتكرّر بحرب واسعة على لبنان، بمعزل عن طبيعة النيات الإسرائيلية.

وقال في حديث صحافي: “هذا أمر مستغرب ويتنافى مع روح المسؤولية الوطنية”.

وأشاد بري بنمط مقاربة رئيس الجمهورية جوزاف عون لملف التفاوض والسلاح. ورأى أنّ الطريقة التي يتّبعها في التعامل مع هذا الملف جيدة.

وعما يروّجه البعض في شأن خلافات مستجدة بينه وبين حزب الله، قال: “لا أنا ولا الحزب معنا خبر فدعهم يثرثرون”.

ولفت بري إلى أنّ كلام الموفد الأميركيّ توم برّاك، في شأن وجوب اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح، موجّه إلى الحكومة، “من جهتي معني بأن أستمر في البحث عن حلول”.