أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 تموز 2025

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اللواء: أسرار

لغز

تسعى دوائر المالية لتوفير المبالغ المطلوبة للمُضي قدماً في دفع مستحقات منحة العسكرييِّن في الخدمة أو التقاعد دون انقطاع.

غمز

وزير سابق كلّف متابعة ملف خدماتي يتعلق بالطاقة مع دولة شقيقة، كان لها أيادٍ بيضاء في فترات الأزمات.





همس

لأجلٍ غير مسمًّى، ستمضي الدول المساندة للبنان، حصر مساعداتها بما هو عيني، بانتظار انتظام موضوع حصر السلاح والمصارف.





البناء: خفايا وكواليس

خفايا

بينما تتخوّف جهات دبلوماسية أوروبية من فرضيتين حربيتين واحدة على لبنان وأخرى على إيران، على لبنان بحرب جامحة من العيار الثقيل لإطلاق مناخ لبناني داخلي ضاغط على حزب الله للتوقيع على تسليم السلاح، وعلى إيران حرب بالنقاط متقطعة لتثبيت الخط الأحمر الأميركيّ الإسرائيلي حول تخصيب اليورانيوم، خرج الخطاب الإسرائيليّ يتحدّث عن ترجيح توسيع الحرب على غزة واحتلالها وضمّ أجزاء منها باعتباره بوليصة تأمين لوحدة حكومة بنيامين نتنياهو من جهة وفرصة لفرض الأمر الواقع على غزة من جهة مقابلة دون الحاجة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث يجري الإعداد لإعلان مقتل جميع الأسرى كثمن لفرض السيطرة على غزة وضمّ شمالها وبناء مستوطنات في هذا الشمال، وتبدو زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القوميّ في حكومة نتنياهو إلى واشنطن لهذه الغاية.

كواليس

قرأت حكومات خليجيّة البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني حول الاستعداد لكل السيناريوات والفرضيّات في مضيق هرمز بصفته جواباً استباقياً على التهديدات التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول فرضيّات الحرب على إيران ما يجعل إقفال مضيق هرمز واستهداف السفن والأساطيل الأميركية رداً حتمياً من الجانب الإيراني حتى لو كانت الضربات التي تستهدف إيران من مستوى الوتيرة المنخفضة وفق معادلة إيران تقول إن فتحتم باب الحرب فلن يكون بإمكانكم تحديد كيفيّة إقفالها لكن أيضاً لن تستطيعوا التحكم بمستواها.