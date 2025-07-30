عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 تموز 2025

الأخبار: العدوّ: حزب الله يعيد بناء قوة "الرضوان"
عودة إلى التهويل بالحرب
أميركا- إسرائيل: ما المانع من ضم غزة؟
النهار: اتفاق على طرح السلاح على مجلس الوزراء مجلس النواب ينجز رزمة القوانين الإصلاحية
الجمهورية: جلسة الثلاثاء للسلاح ولا جدولة
بري لـ "الجمهورية": كلام برّاك موجّه للحكومة
اللواء: عون في الجزائر: كلفة الإعمار وهبة نفطية وعودة الطيران
المجلس يقرُّ استقلالية القضاء وهيكلة المصارف غداً.. وآلية حصر السلاح الثلاثاء أمام مجلس الوزراء
البناء: ارتباك أميركي إسرائيلي أمام تعاظم الاعتراف بدولة فلسطين مع انضمام بريطانيا | فشل محاولات الالتفاف على حرب التجويع… وترامب يستعين بزوجته للاعتراف | ضغوط أميركيّة على لبنان لفتح ملف السلاح والنقاش الداخليّ يركز على الاتفاق
الديار: جلسة السلاح تحرّك العاصفة... وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار
برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت
بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة
l'orient le jour: Les armes à la table du Conseil des ministres : Aoun et Salam passent aux choses sérieuses
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: الإصلاح يتطلب وقتاً وأنا لا أملك عصا سحرية ولبنان يتعافى وإن ببطء
جنبلاط يخشى ضربتين إسرائيليتين وماكرون أخذ على عاتقه التجديد لـ «اليونيفيل»
الشرق الأوسط السعودية: بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية إن لم تنه إسرائيل الحرب
ستارمر أكد أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل