عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 تموز 2025

A + A -

الأخبار: العدوّ: حزب الله يعيد بناء قوة "الرضوان"

عودة إلى التهويل بالحرب

أميركا- إسرائيل: ما المانع من ضم غزة؟



النهار: اتفاق على طرح السلاح على مجلس الوزراء مجلس النواب ينجز رزمة القوانين الإصلاحية

الجمهورية: جلسة الثلاثاء للسلاح ولا جدولة

بري لـ "الجمهورية": كلام برّاك موجّه للحكومة



اللواء: عون في الجزائر: كلفة الإعمار وهبة نفطية وعودة الطيران

المجلس يقرُّ استقلالية القضاء وهيكلة المصارف غداً.. وآلية حصر السلاح الثلاثاء أمام مجلس الوزراء



البناء: ارتباك أميركي إسرائيلي أمام تعاظم الاعتراف بدولة فلسطين مع انضمام بريطانيا | فشل محاولات الالتفاف على حرب التجويع… وترامب يستعين بزوجته للاعتراف | ضغوط أميركيّة على لبنان لفتح ملف السلاح والنقاش الداخليّ يركز على الاتفاق

الديار: جلسة السلاح تحرّك العاصفة... وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار

برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت

بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة

l'orient le jour: Les armes à la table du Conseil des ministres : Aoun et Salam passent aux choses sérieuses



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: الإصلاح يتطلب وقتاً وأنا لا أملك عصا سحرية ولبنان يتعافى وإن ببطء

جنبلاط يخشى ضربتين إسرائيليتين وماكرون أخذ على عاتقه التجديد لـ «اليونيفيل»

الشرق الأوسط السعودية: بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية إن لم تنه إسرائيل الحرب

ستارمر أكد أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل