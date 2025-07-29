وقفتان احتجاجيتان في المعاملتين... وهيئة كسروان في "التيار" تؤيد

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صدر عن هيئة قضاء كسروان- الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:

تُدين هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ الجرائم البشعة التي وقعت في المعاملتين – غزير وقد ذهب ضحاياها مواطنون أبرياء قُتِلوا غدراً، وتُعبّر عن تضامنها مع العائلات المفجوعة وأهالي المنطقة كافّةً الذين يرفضون هذا الفلتان الأمنيّ.

كما تُعلن تأييدها الكامل للوقفتَيْن الاحتجاجيَّتَيْن المقرَّرتَيْن يوم الأربعاء 30 تموز 2025،

- في ساحة المعاملتين – الساعة السادسة والنصف مساءً

- أمام كنيسة مار أنطونيوس المعاملتين - الساعة السادسة والنصف مساءً

- ⁠الوصول عند السابعة والنصف عند مستديرة غزير⁠

تُثني هيئة القضاء على إدانة واقع الفوضى والإفلات من العقاب، وتتمسَّكُ بالحق في العدالة والأمن داعيةً إلى تحرُّكٍ عاجلٍ من الجهات القضائيّة والأمنيّة لكشف الحقائق ومحاسبة المجرمين، وفرض سلطة القانون بما يصون كرامة الناس وأمنهم.

لا عدالة بلا محاسبة، ولا دولة بلا هيبة.