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"جريمة مروّعة في لبنان” ... قوى الأمن الداخلي توضّح !

29
JULY
2025
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة، اليوم الثلاثاء، بلاغا جاء فيه: "نشرت صفحة إلكترونية باسم “شبكة أخبار سوريا” عبر منصّة X خبرًا بعنوان: “جريمة مروّعة في لبنان”، مفاده حصول جريمة قتل توفي ضحيّتها “اللاجئ” مصطفى العبد وطفله البالغ من العمر 6 سنوات، بعد أن تمّت تصفيتهما من قبل مجموعات مسلّحة ورمي جثّتَيهما في إحدى البحيرات في البقاع، وذلك على خلفيّات طائفيّة، وفقَا لما جاء في الخبر".

وأضاف البلاغ، "تنفي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي حصول جريمة قتل، وتوضح: أنّ المذكورَين توفيا غرقًا في نهر الحمام الواقع في منطقة إقليم الخروب، وقد تمّ انتشال جثّتَيهما من قِبَل فِرَق الإسعاف والدّفاع المدني وعناصر فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي، وذلك بعد أن تمّ العثور على ملابسهما على ضفّة النّهر. وقد حضر لاحقًا أحد أفراد العائلة واستلم الجثّتَين، بناءً على إشارة القضاء المختص. علمًا أن الطّبيب الشّرعي أكّد في تقريره على أن الوفاة ناتجة عن الغرق".

وختم: "تطلب هذه المديريّة العامّة عدم بثّ الشائعات التي قد تؤدّي إلى الفتنة وزعزعة الاستقرار، وتهيب بالجميع توخّي الدّقة والموضوعيّة قبل نشر أو نقل أي خبر".

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