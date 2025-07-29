وفد من مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية زار وزير الدفاع

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زار وفد من مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي بعد ظهر اليوم وزير الدفاع اللواء ميشال منسى بمكتبه في الوزارة وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع العامة والتطورات في البلاد. القصيفي

في بداية اللقاء القى النقيب القصيفي كلمة جاء فيها:

صاحب المعالي نزوركم على مرمى أيام قليلة من عيد الجيش ، فيما لبنان يسعى بمشقة لاستعادة سلامه، وانتشال وحدة أراضيه وأمن مواطنيه من براثن إسرائيل التي تحتل، وتغتال، وتدمر وتجرف وتعمل على استحداث واقع ميداني يتنافى مع الحدود الدنيا للسيادة الوطنية بهدف إسقاطه على الحل الذي تجتهد الوساطات لانضاجه،بعدما ضربت بعرض الحائط قرار وقف إطلاق النار والاعمال العدائية. ثمة تحد آخر يلوح في الافق وهو العلاقة الملتبسة بين بيروت ودم…