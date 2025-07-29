حول الحكم في قضية مقتل الجندي الإيرلندي في العاقبية.. بيان لليونيفيل: إدانة 6 أفراد وتبرئة شخص واحد!

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اعلنت اليونيفيل في بيان ان "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/ 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد".

واذ رحّبت " باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، اشارت الى انه

"منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية".

وختمت مجددة "أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا".