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طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد رحلات بين 1 و6 آب

29
JULY
2025
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اعلنت  شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية في بيان أنه "لأسباب تشغيلية سيتم تعديل مواعيد بعض رحلات الشركة من والى كل من أبيدجان و أكرا و باريس وروما وأثينا واسطنبول والقاهرة ولارنكا ودبي وجدة، للفترة الممتدة بين 1 آب 2025 و 06 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 1 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تأخير موعد الاقلاع    15:30    13:00    باريس    بيروت    ME 229
تأخير موعد الاقلاع    20:40    18:10    بيروت    باريس    ME 230
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     
2- الرحلات المعدلة ليوم السبت 2 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تبكير موعد الاقلاع    06:00    06:50    يريفان    بيروت    ME 1275
تبكير موعد الاقلاع    10:10    11:00    بيروت    يريفان    ME 1276
تبكير موعد الاقلاع    07:00    09:10    اثينا    بيروت    ME 251
تبكير موعد الاقلاع    10:10    12:05    بيروت    اثينا    ME 252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      


3- الرحلات المعدلة ليوم الآحد 3 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تأخير موعد الاقلاع    20:30    16:25    دبي    بيروت    ME 428
تأخير موعد الاقلاع    (+1)01:45    21:40    بيروت    دبي     ME 429
تأخير موعد الاقلاع    20:00    18:05    اثينا    بيروت    ME 253
تأخير موعد الاقلاع    22:55    21:00    بيروت    اثينا    ME 254
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الإقلاع من دبي فجر الأثنين 4 آب 2025
4- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 4 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    08:15    11:45    روما    بيروت    ME 231
تبكير موعد الاقلاع    11:50    15:20    بيروت    روما    ME 232
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
5- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 5 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:55    جدة    بيروت    ME 364
تبكير موعد الاقلاع    09:30    12:25    بيروت    جدة    ME 365
تبكير موعد الاقلاع    12:55    07:45    القاهرة    بيروت    ME 304
تبكير موعد الاقلاع    15:15    10:05    بيروت    القاهرة    ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت - أكرا - أبيدجان - أكرا - بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 05 آب 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 06 آب 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
توقيت الاقلاع     الى    من    رقم الرحلة
02:05    أكرا    بيروت    ME 575
06:30    ابيدجان    أكرا    ME 575
09:10    أكرا    ابيدجان    ME 576
11:10    بيروت    أكرا    ME 576
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

6- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 6 آب 2025 ، إضافة الى تبكير رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:45    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الاقلاع    09:40    11:20    بيروت    اسطنبول    ME 266
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
 يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".

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