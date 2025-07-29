بشأن تراخيص عازل أشعة الشمس.. بيان هامّ من "الداخلية"!

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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان عن تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية حتى 31 آب 2025، وذلك بانتظار بدء العمل بنموذج جديد للترخيص عبر تطبيق قوى الأمن الداخلي على الهواتف الذكية، والمقرر تفعيله اعتباراً من الأول من أيلول المقبل.

ويشمل التمديد كافة التراخيص التي انتهت أو تنتهي صلاحيتها في التواريخ التالية: 30/9/2023، 31/12/2023، 31/3/2024، 30/6/2024، 30/9/2024، 31/12/2024، 31/3/2025، و30/6/2025.

ويأتي هذا القرار استلحاقاً للتعميم السابق الصادر عن الوزارة في 25 آذار 2025، في إطار تنظيم عملية الحصول على التراخيص بشكل رقمي حديث، يسهّل المعاملات ويعزز الرقابة.