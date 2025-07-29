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بعد تكرار الجرائم والتفلت الأمني.. دعوة لتجمع في المعاملتين!

29
JULY
2025
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دعوة لتجمع في المعاملتين بعد تكرار الجرائم والتفلت الأمني جاء فيها:

نداء
في وجه الظلم…
في وجه التفلّت الأخلاقي والأمني …
في وجه التقاعس والصمت المدوي من كافة الوزراء والمسؤولين…
يدعوكم ابناء المعاملتين - غزير، باسم دماء
جورج وليليان تحومي،
وباسم حقّنا الطبيعي بالعيش بكرامة وأمان،
إلى انتفاضة شعبية مدوية في قلب المعاملتين لنقول بصوت واحد :
كفى إهمالاً…
كفى شعارات…
كفى تخاذلاً…
كفى استباحة لشوارعنا وبيوتنا وكراماتنا …
آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة والقاتلة،
والتحرك فعليا لإعادة المعاملتين وساحل خليج جونيه الى رقيّه ودوره السياحي الريادي …

أهالي وسكان حي المعاملتين غزير

الزمان : الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٥/٧/٣٠ (التجمع في تمام الساعة السادسة والنصف)
المكان : ساحة المعاملتين

انزلو ع الساحة…
كونوا صوتاً واحداً…
والتاريخ رح يكتب إنو أول شرارة تغيير بلّشت من هون!

#المعاملتين_مش_سايبة
#كرامتنا_خط_أحمر
#كلنا_بوجه_الفلتان

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