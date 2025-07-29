بعد تكرار الجرائم والتفلت الأمني.. دعوة لتجمع في المعاملتين!

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دعوة لتجمع في المعاملتين بعد تكرار الجرائم والتفلت الأمني جاء فيها:

نداء

في وجه الظلم…

في وجه التفلّت الأخلاقي والأمني …

في وجه التقاعس والصمت المدوي من كافة الوزراء والمسؤولين…

يدعوكم ابناء المعاملتين - غزير، باسم دماء

جورج وليليان تحومي،

وباسم حقّنا الطبيعي بالعيش بكرامة وأمان،

إلى انتفاضة شعبية مدوية في قلب المعاملتين لنقول بصوت واحد :

كفى إهمالاً…

كفى شعارات…

كفى تخاذلاً…

كفى استباحة لشوارعنا وبيوتنا وكراماتنا …

آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة والقاتلة،

والتحرك فعليا لإعادة المعاملتين وساحل خليج جونيه الى رقيّه ودوره السياحي الريادي …

أهالي وسكان حي المعاملتين غزير

الزمان : الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٥/٧/٣٠ (التجمع في تمام الساعة السادسة والنصف)

المكان : ساحة المعاملتين

انزلو ع الساحة…

كونوا صوتاً واحداً…

والتاريخ رح يكتب إنو أول شرارة تغيير بلّشت من هون!

#المعاملتين_مش_سايبة

#كرامتنا_خط_أحمر

#كلنا_بوجه_الفلتان