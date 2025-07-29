بعد تكرار الجرائم والتفلت الأمني.. دعوة لتجمع في المعاملتين!

دعوة لتجمع في المعاملتين بعد تكرار الجرائم والتفلت الأمني جاء فيها:
نداء
في وجه الظلم…
في وجه التفلّت الأخلاقي والأمني …
في وجه التقاعس والصمت المدوي من كافة الوزراء والمسؤولين…
يدعوكم ابناء المعاملتين - غزير، باسم دماء
جورج وليليان تحومي،
وباسم حقّنا الطبيعي بالعيش بكرامة وأمان،
إلى انتفاضة شعبية مدوية في قلب المعاملتين لنقول بصوت واحد :
كفى إهمالاً…
كفى شعارات…
كفى تخاذلاً…
كفى استباحة لشوارعنا وبيوتنا وكراماتنا …
آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة والقاتلة،
والتحرك فعليا لإعادة المعاملتين وساحل خليج جونيه الى رقيّه ودوره السياحي الريادي …
أهالي وسكان حي المعاملتين غزير
الزمان : الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٥/٧/٣٠ (التجمع في تمام الساعة السادسة والنصف)
المكان : ساحة المعاملتين
انزلو ع الساحة…
كونوا صوتاً واحداً…
والتاريخ رح يكتب إنو أول شرارة تغيير بلّشت من هون!
#المعاملتين_مش_سايبة
#كرامتنا_خط_أحمر
#كلنا_بوجه_الفلتان