مجلس الوزراء يعلن الحداد الوطني في 4 آب

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وقّع رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة إعلان الحداد الوطني في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب 2020، وأودى بحياة مئات الضحايا وخلف آلاف الجرحى، إلى جانب دمار واسع في العاصمة.

وجاء القرار استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 الصادر بتاريخ 27 أيلول 2023، وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 807 الصادر بتاريخ 23 تموز 2023.

وبموجب المذكرة، يُعلَن يوم الأحد 4 آب 2025 يوم حداد وطني، تُنكّس خلاله الأعلام على المباني الرسمية والإدارات العامة والبلديات، كما تُعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع رمزية المناسبة ووجع اللبنانيين، وتُخصّص لذكرى الشهداء والجرحى والمصابين.





