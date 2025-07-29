بعد الجريمة في مانهاتن.. من هو مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص؟

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بعد حادث إطلاق النار المروّع على مركز تجاري في مانهاتن، والذي أودى بحياة 5 أشخاص بينهم رجل شرطة، تم الكشف عن هوية المنفذ، ويدعى هو شين تامورا (27 عاما) من لاس فيغاس.

وبحسب مفوّضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا تيش، فإن المنفذ الذي كان يعاني من مرض نفسي، بدأ بإطلاق النار في ردهة المبنى، ثم استقل المصعد إلى الطابق 33، حيث واصل إطلاق النار، ثم انتحر.

والجدير بالذكر أن امرأة كانت تنزل من المصعد الذي استقله المنفذ، لكنه سمح لها بالمرور بجانبه دون أن تصاب بأذى، كما ذكرت تيش.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن مسلحا أطلق النار على 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة داخل مبنى يضم مكاتب دوري كرة القدم ومكاتب صندوق الاستثمار بلاكستون في وسط مانهاتن بولاية نيويورك.