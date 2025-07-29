الديار: وطن مُعلّق على «تغريدة»!

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فيما يعتبر حزب الله انه يجب ان تعمل الحكومة وفق اولويات مختلفة، تبدأ بالسعي لسحب قوات الاحتلال والزامها على احترام وقف النار، فان الرئيس نبيه بري ابلغ الرئيس نواف سلام انه يجب ألّا تتم معالجة الملف بتسرع.

وكان بري سبق وابلغ الموفد الأميركي توماس براك ان حزب الله يتعامل بمرونة مطلقة،

وارسل اكثر من اشارة ايجابية، حيث التزم بوقف النار، ولم يتدخل بالحرب «الاسرائيلية» على ايران، وهو جزء من السلطة التنفيذية، ولديه قوة وازنة في مجلس النواب.

والآن المطلوب خطوات من الطرف الآخر، وقد اوحى براك بتفهم لهذه السردية، ووعد برد قريب ايجابي، ولهذا كانت تغريدة مفاجئة بالنسبة للرئيس بري.



