عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025

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الأخبار: عراضة المساعدات لا تشبع الغزيين... المجاعة تتمدد

ملك الساحة ع بياض

اللواء: مجلس الوزراء للتصويت على حصرية السلاح.. بانتظار عودة عون من الجزائر

وداع رسمي وشعبي لزياد الرحباني.. وجلسة تشريعية قريبة للإصلاح المصرفي

النهار: "يوم الأيقونتين" يغرق لبنان تعاطفاً عارماً... مخاوف متصاعدة من انسداد الوساطة الأميركية

الجمهورية: مداخلات تعمّق أزمة السلاح

تشييع مهيب... لبنان يودّع زياد الرحباني

الديار: «الشعب العنيد» يُودّع زياد...

تباينات حول عقد جلسة حكوميّة لبحث ملف السلاح... ووطن مُعلّق على «تغريدة»!

حوار عون ـ حزب الله يسير ببطء... وتشكيل لجنة مُشتركة

البناء: ترامب يتقلب حول حرب غزة وإيران… ونتنياهو يتلاعب بوقف النار والحصار | السعودية وفرنسا تقودان مؤتمر حل الدولتين بحضور دولي لافت وواشنطن تندد | لبنان يودّع زياد الرحباني وفيروز تختصر حزن اللبنانيين بصمتها «بلا ولا شي»

l'orient le jour: Autour du silence de Feyrouz, le Liban uni fait ses adieux à Ziad Rahbani



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الأنباء الكويتية: محاولة يائسة من السلطات اللبنانية لإمساك العصا من منتصفها تحت وقع الضغوط الدولية



الشرق الأوسط السعودية: ستامر يكشف هذا الأسبوع خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية