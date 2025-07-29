عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025

الأخبار: عراضة المساعدات لا تشبع الغزيين... المجاعة تتمدد
ملك الساحة ع بياض
اللواء: مجلس الوزراء للتصويت على حصرية السلاح.. بانتظار عودة عون من الجزائر
وداع رسمي وشعبي لزياد الرحباني.. وجلسة تشريعية قريبة للإصلاح المصرفي
النهار: "يوم الأيقونتين" يغرق لبنان تعاطفاً عارماً... مخاوف متصاعدة من انسداد الوساطة الأميركية
الجمهورية: مداخلات تعمّق أزمة السلاح
تشييع مهيب... لبنان يودّع زياد الرحباني
الديار: «الشعب العنيد» يُودّع زياد...
تباينات حول عقد جلسة حكوميّة لبحث ملف السلاح... ووطن مُعلّق على «تغريدة»!
حوار عون ـ حزب الله يسير ببطء... وتشكيل لجنة مُشتركة
البناء: ترامب يتقلب حول حرب غزة وإيران… ونتنياهو يتلاعب بوقف النار والحصار | السعودية وفرنسا تقودان مؤتمر حل الدولتين بحضور دولي لافت وواشنطن تندد | لبنان يودّع زياد الرحباني وفيروز تختصر حزن اللبنانيين بصمتها «بلا ولا شي»
l'orient le jour: Autour du silence de Feyrouz, le Liban uni fait ses adieux à Ziad Rahbani
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: محاولة يائسة من السلطات اللبنانية لإمساك العصا من منتصفها تحت وقع الضغوط الدولية
الشرق الأوسط السعودية: ستامر يكشف هذا الأسبوع خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية