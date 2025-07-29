أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025

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اللواء: أسرار

لغز

السؤال الخطير: هل ما زال في البلد هدر مالي، أم أن الهدر بات محطة كلام..

غمز

أرخت زيارة خدمائية إلى الجنوب من وزير معروف بظلال من المخاوف حول المرحلة المقبلة..

همس

جرى بحث التباين الدولي حول التمديد «لليونيفيل» بين مرجعين، مع تسجيل ملاحظات لم تكن بالحسبان..



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يتداول نواب جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تقديراً يقول إن العطلة المبكرة التي فرضها رئيس مجلس النواب مايك جونسون على النواب قبل حلول شهر آب كانت بهدف إجهاض مطلب الأغلبية المكوّنة من نواب ديمقراطيين وجمهوريين طالبوا بفتح تحقيق ورفع السرية عن كل ملفات جيفري ابستين بعدما أشارت تسريبات لأشرطة مسجلة نشرها إيلون ماسك وتبعه آخرون أن الرئيس دونالد ترامب متورّط في فضائح ابستين ومثله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإن تحرّك رئيس مجلس النواب يهدف لحمايته بينما ذهب كثير من المحللين الكبار في الشؤون الاستراتيجية الأميركية إلى وضع التصعيد الأميركي ضد إيران والتهديد بالحرب مجدداً ضدّها بالتعاون مع “إسرائيل” التي تقوم بتهديد مماثل في التوقيت ذاته قد يتحوّل إلى سيناريو جدّي للهروب من الفضيحة التي سوف تتسبّب بتحوّل ترامب إلى بطة عرجاء في وقت مبكر.

كواليس

أثنت مصادر فلسطينية على الحراك العربي الأوروبي لإعادة وضع خيار قيام دولة فلسطينيّة على الطاولة كردّ على الموقف الأميركي الإسرائيلي الذي ينكر حقوق الشعب الفلسطيني ويسعى لفرض حلول تقوم على التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية. وقالت المصادر إن دور السعودية هنا تعبير مهم عن رفض السير بالتطبيع دون دولة فلسطينية، لكن المصادر قالت إن هذا الحراك المفيد والضروري ليس كافياً لردع “إسرائيل” وأميركا عن فرض الهيمنة التي تمثل الاعتداءات على سورية نموذجها الصارخ بوجه الحلف العربي الإسلامي الأوروبي الداعم للدولة الفلسطينية والمؤيّد لسيادة سورية، حيث لا وجود للاعتبارات التي يبرّر بها هذا الحلف صمته على استهداف غزة ولبنان باعتبار أن لهما تحفظات على حركة حماس وحزب الله غير موجودة في حالة سورية. وتختم المصادر أن تقدّم مسار حل الدولتين كما وقف التغوّل الإسرائيلي رهن استخدام أوراق القوة السياسية والاقتصادية مثل تعليق العلاقات والتعاون دبلوماسياً وتجارياً إلى حين وقف الحروب انطلاقاً من حرب غزة والعدوان على سورية.