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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: ثائر عباس-

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن سلاح «حزب الله» بات «بلا فائدة في حماية لبنان، ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، عادَّاً أن هذا السلاح لم يعد يخيف إسرائيل.

وحذَّر جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط» من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً» وعدم حل مسألة هذا السلاح، عادَّاً أن لبنان أمام خيارين، أولهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيئ».

وقال: «الآن ترى العالم كله يضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، بينما لا نسمع كلمة واحدة عمّا تفعله في لبنان.

علينا أن نجمع نقاط القوة للاستقواء على إسرائيل، ونحن لدينا نقاط قوة خارجية تبدأ بعلاقاتنا مع دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى دول الغرب وعلى رأسها أميركا، لنستطيع من خلالها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأن نُخرِج إسرائيل من أرضنا ونعود إلى الوضع الطبيعي في لبنان».