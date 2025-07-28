مكتب النائب وليام طوق يردّ: دعوا مهرجانات الأرز للثقافة... وكفّوا عن الاستثمار السياسي الرخيص!

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب وليام طوق البيان التالي:

لفتنا بعض ما جاء في أحد بيانات "لجنة مهرجانات الأرز الدولية" الذي تناول النائب وليام طوق، ويهمّنا أن نوضح بعض المغالطات التي وردت فيه، مع حرصنا على عدم التشويش على جمال الحدث.

أولًا: نهنّئ، دون أيّ مواربةٍ أو مجاملات، اللجنة المنظّمة، وخلفها النائب ستريدا جعجع، على الجهود المبذولة خلف النجاح والمستوى الراقي لمهرجانات الأرز الدوليّة، ونؤكّد على فخرنا بما تقدّمه بشري، من جوار أرزاتها، للعالم في هذا الحدث الفنّي العالميّ.

ثانيًا: نستغرب كيف تجد اللجنة، وخلفها النائب جعجع، في عزّ انشغالهم بالثقافة والفنون والتنظيم، الوقت للتلهّي بزواريب الإستثمار السياسيّ الرخيص وكتابة بيانٍ مطوّل حول تدافعٍ فرديّ سخيفٍ ومُستنكر، تقلّ مدّتُه عن مدّة كتابة البيان نفسه.

ثالثًا: نشدّد على أنّ الشاب الذي حصل معه التدافع البسيط لم يكن على علم بتواجد النائب طوق في السيارة، وقد أنهى طوق الحادثة بثوانٍ معدودة، وتبادل رفاقه والمنظّمين الإعتذار ودعاهم إلى حسن معاملة زوّار بشرّي والمهرجان وإلى عدم التهجّم عليهم بالإهانة والسباب، أيًّا كانوا.

رابعًا: ندعو جميع البشراويّين إلى المساهمة في إنجاح المهرجان والإلتزام بالقانون وبتوجيهات صبايا وشباب الأمن والبلديّة واللجنة المنظّمة.

كما ندعو النائب ستريدا جعجع، بشكلٍ خاص، إلى احترام الحدث الثقافيّ الذي تُسهم في إنجاحه وإلى الإرتقاء إلى مستوى الثقافة والفنون التي تفيض بها مهرجانات الأرز الدولية، ولتَترك الإستثمار السياسيّ والأحقاد البشعة خارج أيّام المهرجان الجميلة.