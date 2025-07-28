لجنة البلديات في "التيار" أطلقت ورشها المناطقية من زحلة

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استكمالاً لتوصيات مؤتمر “العمل البلدي والإختياري” حول اللامركزية الإدارية والنزوح السوري ودور البلديات والمخاتير والذي نظّمه التيار الوطني الحر في 19 تموز 2025 في فندق الحبتور – سن الفيل، أطلقت اللجنة المركزية للبلديات سلسلة ورش عمل مناطقية تهدف إلى تمكين الفائزين/ات الجدد في الانتخابات البلدية والاختيارية.

الورشة الأولى أُقيمت يوم السبت 26 تموز في الكلية الشرقية – زحلة، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء بلديات ومخاتير من أقضية زحلة، البقاع الغربي، راشيا، وبعلبك الهرمل. شارك في اللقاء منسق هيئة قضاء زحلة المُعين حديثاً الياس البخاش، منسق اللجنة المركزية للبلديات روجيه باسيل، إلى جانب المحاضرين السيد مالك أبي نادر ورئيس رابطة مخاتير جبيل السابق المختار ميشال جبران.

التيار مستمر في تنظيم هذه الورش لتعزيز الأداء البلدي والاختياري، وتطبيق توصيات المؤتمر بما يخدم مسار التنمية والحوكمة المحليّة.