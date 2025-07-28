living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة البلديات في "التيار" أطلقت ورشها المناطقية من زحلة

28
JULY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استكمالاً لتوصيات مؤتمر “العمل البلدي والإختياري” حول اللامركزية الإدارية والنزوح السوري ودور البلديات والمخاتير والذي نظّمه التيار الوطني الحر في 19 تموز 2025 في فندق الحبتور – سن الفيل، أطلقت اللجنة المركزية للبلديات سلسلة ورش عمل مناطقية تهدف إلى تمكين الفائزين/ات الجدد في الانتخابات البلدية والاختيارية.

الورشة الأولى أُقيمت يوم السبت 26 تموز في الكلية الشرقية – زحلة، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء بلديات ومخاتير من أقضية زحلة، البقاع الغربي، راشيا، وبعلبك الهرمل. شارك في اللقاء منسق هيئة قضاء زحلة المُعين حديثاً الياس البخاش، منسق اللجنة المركزية للبلديات روجيه باسيل، إلى جانب المحاضرين السيد مالك أبي نادر ورئيس رابطة مخاتير جبيل السابق المختار ميشال جبران.

التيار مستمر في تنظيم هذه الورش لتعزيز الأداء البلدي والاختياري، وتطبيق توصيات المؤتمر بما يخدم مسار التنمية والحوكمة المحليّة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout