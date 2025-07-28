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الرئيس لحود عزى بزياد الرحباني: نقيض الفساد والمفسدين ونقيض الخضوع والخنوع للأوامر الخارجية

28
JULY
2025
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توجه فخامة الرئيس الأسبق العماد إميل لحود بالتعزية إلى السيدة فيروز وآل الرحباني، واللبنانيين، بوفاة فنان الوطن المبدع زياد الرحباني، مشدداً أن مسيرته الفنية تعكس التزامه السياسي بالوطن اللبناني العابر لجميع الطوائف والمذاهب، والجامع الشامل لكل أبنائه.
وقد كان زياد نقيض الفساد والمفسدين، ونقيض الخضوع والخنوع للأوامر الخارجية، وكان النقيض للضعفاء في نفوسهم، الذين يتهاونون في كرامة الوطن وسيادته، بعدم مقاومة العدو الاسرائيلي.
وقد كان زياد المعبّر الفعلي والحقيقي، لكل الفقراء والوطنيين في لبنان، الذين يحلمون بوطن قوي سيد حر مستقل بالفعل، والذي يرتكز على المواطنية، والعدالة الاجتماعية لكل أبنائه، ولعل فرح زياد بالتحرير عام ٢٠٠٠ يؤكد بأنه كان الفنان المقاوم بإبداعه الفكري والفني، في مقاومة العدو الاسرائيلي، حيث كان دائماً وأبداً يقف إلى صف المقاومين حيثما كانوا ومن يكونون، الأهم كان زياد دائماً وأبداً مناضلاً من أجل أن يكون وطننا لبنان وطناً قوياً عادلاً لكل أبنائه، حتى الرمق الأخير من حياته.
وداعاً يا زياد ..

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