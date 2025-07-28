بالصور - من هي أبرز الوجوه الفنّيّة المشاركة في وداع الفنان الكبير زياد الرحباني؟

A + A -

في مشهد مهيب خيّم عليه الحزن، ودّع لبنان الفنان الكبير زياد الرحباني، أحد أبرز رموز الموسيقى والمسرح في العالم العربي، خلال جنازة حاشدة أقيمت صباح الاثنين في كنيسة رقاد السيدة ببلدة المحيدثة في كفيا شمال شرق بيروت، وسط حضور فني وجماهيري واسع.

من أوائل الحضور، كانت الفنانة هدى حداد شقيقة فيروز، وكذلك حضر أفراد من عائلة الرحابنة أبرزهم أولاد عمه منصور: أسامة وغدي ومروان إلى جانب غسان الرحباني.

حرصت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، على تقديم العزاء شخصيًا للسيدة فيروز، وظهرت في حالة انهيار تأثّرًا برحيل صديقها وزميلها، الذي شكل علامة فارقة في وجدان الجمهور العربي.

وقد تواجدت لبس داخل الكنيسة، حيث لم تتمالك دموعها، وسط أجواء من الصمت والرهبة سادت المكان.

شهدت الجنازة مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية كان من أبرزهم السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون زوجة الرئيس اللبناني جوزيف عون.

ومن الشخصيات الفنية والثقافية، حضر الفنانون اللبنانيون مارسيل خليفة، جوليا بطرس، نجوى كرم، هبة طوجي، جورج شلهوب، طارق تميم، ريتا حايك، وكارلوس عازار، والمخرج والممثل محمد دايخ، الذي عبّر في فيديو متداول على مواقع التواصل عن تأثره الشديد بفن زياد الرحباني، مشيرًا إلى أن أعماله ستظل علامة في تاريخ المسرح والموسيقى.

ورصدت عدسات الكاميرا حضور الفنانة ماجدة الرومي والفنانة كارول سماحة والفنان راغب علامة.

كما حضر المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب والفنان زياد سحاب، بالإضافة إلى الشاعر الكبير طلال حيدر، الذي رغم تقدّمه في السن حضر مستندًا إلى أصدقائه، ليؤدي واجب العزاء في رفيق الحلم والكلمة، مؤكدًا أن الرحباني لم يكن موسيقيًّا فقط، بل "ضميرًا فنيًّا لا يُنسى".

وشهدت مراسم التشييع أيضًا حضور السيدة رندة بري، زوجة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في لفتة رسمية تعبّر عن تقدير الدولة اللبنانية للفنان الراحل.



