بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية قبل ظهر الأربعاء المقبل

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دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان ، المال والموازنة الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في تمام الساعه 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30 تموز 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي :

- مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 602 الرامي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7- 9 -2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

- إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.

- إقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص بانتاج الطاقة